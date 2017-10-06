После взрыва в Саулкрасты полиция Латвии проверит пиротехнические фирмы

РИГА, 6 окт – РИА Новости. Государственная полиция Латвии в связи со взрывом пиротехники в жилом доме в городе Саулкрасты, из-за чего погибли пять человек, в ближайшее время проведет масштабные проверки по соблюдению режима хранения и правил безопасности фирмами, которые производят и продают пиротехнику, сообщила начальник бюро лицензирования и разрешений Госполиции Жанна Кангро.

Ранее пожарно-спасательная служба Латвии сообщила, что пять человек погибли в Саулкрасты из-за серии взрывов в частном доме, где хранилась пиротехника. ЧП произошло в четверг вечером. По данным Госполиции, взрывоопасные вещества хранились в доме нелегально.

"После вчерашних событий мы запланировали дополнительные рейды, которые будут проведены по всей стране", — сказала Кангро радиостанции Baltkom в пятницу.

По ее словам, на сегодняшний день в Латвии выдана 51 лицензия на реализацию пиротехники и 18 лицензий на оказание пиротехнических услуг.

"Существуют требования по складу. Помещение должно соответствовать всем правилам безопасности, чтобы взрыв не распространился дальше. Чтобы получить лицензию, проверки проводят полиция и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Существует комиссия, которая рассматривает весь пакет документов и принимает решение о выдаче лицензии. Пиротехнические изделия класса F4 (самые мощные – ред.) запрещено хранить в жилых помещениях. Ими даже в торговых центрах нельзя торговать", — добавила Кангро.