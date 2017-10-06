Закон о реинтеграции Донбасса направлен на раскол Украины, заявил Медведчук

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что целью законов о реинтеграции Донбасса является не восстановление территориальной целостности Украины, а ее раскол и продолжение вооруженного конфликта.

Парламент Украины продлил в пятницу на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября. Неподконтрольные Киеву территории Донбасса названы в документе оккупированными.

По словам Медведчука, последние соцопросы показывают, что большинство украинцев готовы к компромиссам ради восстановления мира в стране.

"Однако ни мнение граждан, ни их жизни и их безопасность не являются аргументом для власти. Это еще раз доказывает, что истинная цель принятия законов о так называемой реинтеграции Донбасса — не восстановление территориальной целостности, а раскол страны и продолжение вооруженного конфликта", — написал Медведчук в своем блоге на сайте организации "Украинский выбор — право народа".

По его мнению, "единая, сильная Украина украинской власти не нужна, она борется не за украинских граждан, оказавшихся по другую сторону линии соприкосновения, а за собственные политические интересы и геополитические интересы западных игроков".