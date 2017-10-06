В Киеве арестовали подозреваемого в повреждении памятника

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения 320 тысяч гривен (почти 12 тысяч долларов) залога подозреваемому в повреждении памятника погибшим во время массовых беспорядок в Киеве в 2014 году, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
"В пятницу по ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для 43-летнего мужчины, который накануне на Аллее Небесной сотни разбил памятные плиты. Суд определил для задержанного мужчины меру пресечения в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения 320 тысяч гривен залога", — говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.