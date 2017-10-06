В Киеве арестовали подозреваемого в повреждении памятника

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с правом внесения 320 тысяч гривен (почти 12 тысяч долларов) залога подозреваемому в повреждении памятника погибшим во время массовых беспорядок в Киеве в 2014 году, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее полиция задержала подозреваемого в повреждении памятника погибшим участникам беспорядков в Киеве в феврале 2014 года. По данным советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, задержанный мужчина, житель Севастополя. Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

"В пятницу по ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для 43-летнего мужчины, который накануне на Аллее Небесной сотни разбил памятные плиты. Суд определил для задержанного мужчины меру пресечения в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения 320 тысяч гривен залога", — говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней", новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.