"АдГ" намерена подать в суд на экс-лидера партии Петри, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") собирается подать в суд на своего бывшего сопредседателя Фрауке Петри, обвиняя ее в хищении данных, пишет издание Stern.

В "АдГ" полагают, что Петри воспользовалась специальной программой Parteimanager ("Управляющий партией"), в которой обрабатывается информация о членах партии. Речь идет об адресах и телефонах порядка 30 тысяч человек.

Сама Петри пока не прокомментировала выдвинутые претензии.

Ранее сообщалось, что против Петри выдвинула обвинение прокуратура Дрездена. Ее обвиняют в том, что в 2015 году, выступая свидетельницей перед комиссией саксонского ландтага по проверке правильности результатов выборов, она дала ложные показания под присягой. Прокуратура уже больше года ведет расследование в отношении Петри.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге.

Всего через несколько дней после выборов Фрауке Петри объявила о своем решении выйти из "АдГ". Она пояснила, что этот шаг связан с внутрипартийной борьбой. Вскоре в СМИ появились сведения о том, что Петри со своим супругом Маркусом Претцелем планирует создать новую партию. В интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger Претцель, вслед за Петри покинувший "АдГ", заявил, что прототипом их новой партии может стать баварский Христианско-социальный союз (ХСС).