Глава полиции Каталонии может снова предстать перед судом, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава каталонских правоохранительных органов (Mossos d'Esquadra) Хосеп Луис Траперо может снова предстать перед судом в связи с подозрением в причастности к преступлениям, связанным с призывом к мятежу, после того, как Генеральная прокуратура получила новые свидетельства о беспорядках в Каталонии, сообщает издание Mundo со ссылкой на источники.

Ранее Траперо, а также главы националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар уже давали показания в Национальной судебной палате в Мадриде по подозрению в преступлениях, связанных с призывом к мятежу. Все они были вызваны в суд в связи с событиями 20-21 сентября, когда гражданская гвардия проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Судья не стала применять к Траперо, Куишару и Санчесу мер предварительного заключения.

По данным издания, прокуратура утром в пятницу получила новые данные от судебной полиции, которые содержат сведения о событиях, происходивших до и после 20 сентября, вплоть до дня проведения референдума о независимости 1 октября. Данные содержатся в более чем 300-страничном докладе, к которому прилагаются аудиовизуальные материалы.

На основании этих документов прокуратура полагает, что могут быть обнаружены новые преступные деяния. Газета отмечает, что прокуратура направила запрос в суд для назначения новой даты слушаний в ближайшее время.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в Каталонии 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы разрушить единство Испании. Парламент Каталонии 9 октября соберется на заседание, на котором планирует обсудить результаты референдума. Не исключено, что на этом заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости.