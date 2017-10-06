Россиянин пытался вывезти из Белоруссии чемодан денег

МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Гражданин России пытался провезти через белорусско-польскую границу свыше 270 тысяч долларов США, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в Брестской таможни.
"Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело", — сообщил источник в ведомстве.
На таможне пояснили, что сумма, которую нашли у россиянина, в 27 раз превышала разрешенную к провозу без декларации. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.
С начала года сотрудники Брестской таможни пресекли более 60 попыток незаконной перевозки гражданами наличных денежных средств. Только в пяти случаях были возбуждены уголовные дела.
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