Россиянин пытался вывезти из Белоруссии чемодан денег

МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Гражданин России пытался провезти через белорусско-польскую границу свыше 270 тысяч долларов США, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в Брестской таможни.

Мужчина ехал поездом Варшава — Москва. Наличность была спрятана под подкладкой чемодана.

"Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело", — сообщил источник в ведомстве.

На таможне пояснили, что сумма, которую нашли у россиянина, в 27 раз превышала разрешенную к провозу без декларации. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

С начала года сотрудники Брестской таможни пресекли более 60 попыток незаконной перевозки гражданами наличных денежных средств. Только в пяти случаях были возбуждены уголовные дела.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>