В норвежской делегации назвали проблемой недостаток информации о Крыме

АРТЕК (Крым), 6 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава норвежской делегации Хендрик Вебер в ходе визита в Крым заявил, что в западных СМИ существует информационный вакуум о реальной ситуации на полуострове.

В настоящее время в Крыму находится делегация представителей Норвегии и Германии, которые пробудут на полуострове до 12 октября. В ее состав вошли депутаты местных парламентов и сотрудники общественных объединений. Сначала делегация посетила международный детский центр "Артек".

"В этом и есть основная проблема – недостаток информации о ситуации в Крыму, о том что здесь все спокойно, что нет никакой войны. Для этого мы и приехали, чтобы дать понять нашим (СМИ), что здесь спокойно. Проблема в том, что мнения наших СМИ – это одна часть истории. Мы пытаемся ситуацию менять, но это не быстрая работа", — сказал журналистам в "Артеке" глава делегации Хендрик Вебер.

Он отметил, что правительство Норвегии не рекомендовало своим гражданам ехать в Крым, но это не помешало визиту делегации. "Никакого страха нет, наше государство не рекомендовало нам ехать, но оно не сможет на нас наложить никаких санкций", — добавил глава делегации.