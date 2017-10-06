Полиция рассказала подробности о взрыве в жилом доме в Латвии

РИГА, 6 окт – РИА Новости. Мощность взрыва в жилом доме в латвийском городе Саулкрасте, в результате которого погибли 5 человек, была эквивалентна 100 килограммам тротила; основная версия ЧП — взрыв пиротехники, сообщил начальник Главного управления криминальной полиции Андрея Гришина.

Ранее пожарно-спасательная служба Латвии сообщила РИА Новости, что пять человек погибли в Саулкрасты из-за серии взрывов в частном доме, где хранилась пиротехника. Среди погибших — известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш, уточняют СМИ. В думе РИА Новости сообщили, что рассматриваются несколько версий причин взрыва: "повреждение отопительного котла, взрыв газовых баллонов или запасов пиротехники, хранившихся в доме".

"По данному факту заведено уголовное дело, а основная версия полиции состоит в том, что взорвалась пиротехника или вещества, используемые для ее производства. Сила взрыва составила 100 килограмм в тротиловом эквиваленте", — сказал на пресс-брифинге Гришин.

По словам Гришина, вероятно, в доме находился незаконный склад пиротехнических изделий, что противоречит закону и требованиям безопасности.