Полиция рассказала подробности о взрыве в жилом доме в Латвии

РИГА, 6 окт – РИА Новости. Мощность взрыва в жилом доме в латвийском городе Саулкрасте, в результате которого погибли 5 человек, была эквивалентна 100 килограммам тротила; основная версия ЧП — взрыв пиротехники, сообщил начальник Главного управления криминальной полиции Андрея Гришина.
"По данному факту заведено уголовное дело, а основная версия полиции состоит в том, что взорвалась пиротехника или вещества, используемые для ее производства. Сила взрыва составила 100 килограмм в тротиловом эквиваленте", — сказал на пресс-брифинге Гришин.
По словам Гришина, вероятно, в доме находился незаконный склад пиротехнических изделий, что противоречит закону и требованиям безопасности.