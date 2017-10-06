Волкер считает, что Минские соглашения работают неэффективно

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нельзя сказать, что минские соглашения работают эффективно, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Прошло уже три года с тех пор, как начался этот конфликт, и минский процесс до сих пор не остановил боев. Люди гибнут там каждую неделю. Прекращение огня, перемирие и дальнейшие политические шаги, включая выборы в Донбассе, — ни по одному из этих направлений не удается достичь прогресса. Так что нельзя сказать, что минские соглашения работают эффективно", — заявил он в интервью "Газете.Ru".

"Мы надеемся, что американо-российские консультации помогут сдвинуть ситуацию с этой точки, достичь момента, когда минские соглашения начнут выполняться, а конфликт — завершаться", — добавил Волкер.