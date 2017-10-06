В ЕС следят за ситуацией с возможным отказом США от сделки с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в связи с сообщениями о возможном отказе США от ядерных договоренностей с Ираном (СВПД) пристально следит за ситуацией и ожидает от всех сторон выполнения их обязательств, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. Эта страна и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

"Что касается договоренностей с Ираном, мы пристально следим за всеми событиями в отношении договоренностей", — сказала Рэй, комментируя сообщения о планах Вашингтона.

Она напомнила, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее ясно выразила позицию ЕС о СВПД, "отмечая, что это договоренность в сфере ядерного нераспространения, одобренная СБ ООН, которая работает, дает результаты, это подтверждается МАГАТЭ".

"Это долгосрочное устойчивое решение иранского ядерного вопроса, которое всем сторонам дает необходимые гарантии. Мы ожидаем, что все стороны будут соблюдать свои обязательства по договоренности", — заявила представитель Могерини.