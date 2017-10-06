Закон о реинтеграции не соответствует своему названию, считает эксперт

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует своему названию, а особый статус для региона так и останется на бумаге, считает бывший представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Безсмертный.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Также Рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины закон о реинтеграции Донбасса, ожидается, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении на следующей парламентской неделе, которая начнется 17 октября.

"Некий документ был назван законом о реинтеграции — нет там реинтеграции. Дальше есть несколько путей, которыми можно двигаться: либо этот документ превратят в такой, как закон об особенностях местного самоуправления (об особом статусе Донбасса — ред.) и другие подобные законы, которые никогда не будут действовать, либо есть вариант, когда депутаты сядут за стол и подготовят достойный документ, который действительно по своему содержанию будет отвечать реинтеграции", — сказал Безсмертный в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что принятые Радой законопроекты содержат в себе риски узурпации власти и нарушают конституцию страны.

"Понятно, что прямыми заинтересованными лицами в том, чтобы эти законы были приняты в той редакции, в которой подавались, есть как минимум два человека — это президент и секретарь СНБО. Это не столько закон о реинтеграции, а закон, если хотите, об узурпации, и это закон, который далеко выходит за границы украинской конституции и несет в себе колоссальную угрозу разделения Украины на сферы влияния", — считает Безсмертный.

Он также выразил мнение, что закон о продлении действия особого статуса для Донбасса не будет применяться на практике. "Ситуация сохранится в статусе-кво, то есть действие закона продлено, но все понимают, что он не действовал, не действует и действовать не будет, потому что очевидно, что на сегодняшний день отсутствует понимание, как привести ситуацию к миру, к прекращению войны", — добавил эксперт.