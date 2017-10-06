Закон о реинтеграции не соответствует своему названию, считает эксперт

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса не соответствует своему названию, а особый статус для региона так и останется на бумаге, считает бывший представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Безсмертный.
"Некий документ был назван законом о реинтеграции — нет там реинтеграции. Дальше есть несколько путей, которыми можно двигаться: либо этот документ превратят в такой, как закон об особенностях местного самоуправления (об особом статусе Донбасса — ред.) и другие подобные законы, которые никогда не будут действовать, либо есть вариант, когда депутаты сядут за стол и подготовят достойный документ, который действительно по своему содержанию будет отвечать реинтеграции", — сказал Безсмертный в эфире телеканала "112 Украина".
"Понятно, что прямыми заинтересованными лицами в том, чтобы эти законы были приняты в той редакции, в которой подавались, есть как минимум два человека — это президент и секретарь СНБО. Это не столько закон о реинтеграции, а закон, если хотите, об узурпации, и это закон, который далеко выходит за границы украинской конституции и несет в себе колоссальную угрозу разделения Украины на сферы влияния", — считает Безсмертный.