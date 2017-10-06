В Латвии в жилом доме прогремел взрыв

РИГА, 6 окт – РИА Новости. Пожарно-спасательная служба Латвии сообщила РИА Новости, что пять человек погибли в городе Саулкрасты из-за серии взрывов в частном доме, где хранилась пиротехника; среди погибших — известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш, уточняют СМИ.

"В результате серии взрывов погибли пять человек", — сообщили в ГПСС. В доме, где произошли взрывы, хранилось много пиротехнических средств. Дом был полностью разрушен.

По данным СМИ, в результате взрыва погиб известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш.

В пятницу Государственная полиция проведет пресс-брифинг. На данный момент в Саулкрастской думе проходит заседание, в котором участвуют оперативные службы. Решается вопрос о дальнейших действиях.

"Мы с семьей ужинали, когда все случилось. Была огромная вспышка, я такой никогда не видел. Мы выбежали на улицу. Я сразу понял, что произошло, потому что знал, что они там занимаются пиротехникой. Они иногда устраивали салют, не очень часто, по праздникам. Сначала прогремел один взрыв, потом стали раздаваться другие взрывы, со звуком, будто взрывается ракета. В семье было два сына — одному 20 лет, второй несовершеннолетний. Людей невозможно было спасти, взрыв был огромный", — рассказал порталу mixnews.lv очевидец случившегося Юрис Силиньш.

После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

В думе Саулкрасты РИА Новости сообщили, что в данный момент рассматривается несколько версий причин взрыва: "повреждение отопительного котла, взрыв газовых баллонов или запасов пиротехники, хранившихся в доме".

В ближайшее время Государственная полиция Латвии проведет пресс-брифинг по этой теме. На данный момент в Саулкрастской думе проходит заседание, в котором участвуют оперативные службы. Решается вопрос о дальнейших действиях.