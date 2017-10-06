"Ан-Нусра"* может занять место ИГ*, заявили в МИД России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. С разгромом террористической группировки ИГ* ее место может занять "Джебхат ан-Нусра"*, которая сейчас, судя по всему, "уберегается" для этого заинтересованными сторонами, заявил в пятницу РИА Новости заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Андреев.

По его словам, российская сторона "продолжает призывать все мировое сообщество объединиться в едином антитеррористическом фронте, на прочной основе международного права, устава ООН и с согласия государств, на территории которых эта борьба ведется".

"К сожалению, до сих пор, и в нынешних обстоятельствах, для целого ряда других государств, западных государств, есть другие задачи: обеспечить какое-то свое превосходство, доминирование, контроль за чем-то. Какие-то из террористических группировок – "Джебхат ан-Нусра"*, как бы она сейчас ни называлась, — похоже, что она уберегается для того, чтобы, может быть, потом, когда ИГИЛ*, зашедший слишком далеко, будет все-таки уничтожен и этот бренд исчезнет, "Аль-Каида"* в лице "ан-Нусры"* вернется на первые роли", — сказал Андреев.

Он пояснил, что речь идет об "инструменте вмешательства во внутренние дела государств, дестабилизации, смещения неугодных режимов".

"Сами по себе террористы ничего не сделают. На каком-то этапе их не заметили, им помогли, им дали возможность раскрутиться, теперь они кусают и когда-то их кормившую руку, а эта рука продолжает их потихоньку подкармливать, направляя их в те направления, которые соответствуют каким-то геополитическим стратегиям. Россия в этом не участвует", — заявил замглавы департамента МИД.

"Россия готова к полноформатному сотрудничеству, чтобы эту гидру задавить, потому что это не в наших интересах, это не в интересах человечества. Но всеобщего международного сотрудничества на этом направлении, к сожалению, не получается (достигнуть) до сих пор", — добавил собеседник агентства.

Андреев в пятницу принял участие в заседании Комитета представителей поместных православных церквей при Евросоюзе, которое прошло в здании отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.