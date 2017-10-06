СМИ сообщили о столкновениях националистов и полиции у здания Рады

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Стычки произошли у стен Верховной рады Украины между националистами и полицией, сообщают украинские СМИ.

В частности, сайт hromadske.ua сообщает, что у Рады произошли стычки между националистами и полицией, после чего правоохранители задержали нескольких представителей партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Сообщается, что среди задержанных — один из руководителей партии Сергей Филимоненко.

Перед этим в пятницу утром парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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