СМИ сообщили о столкновениях националистов и полиции у здания Рады

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Стычки произошли у стен Верховной рады Украины между националистами и полицией, сообщают украинские СМИ.hromadske.ua сообщает, что у Рады произошли стычки между националистами и полицией, после чего правоохранители задержали нескольких представителей партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Сообщается, что среди задержанных — один из руководителей партии Сергей Филимоненко.
Перед этим в пятницу утром парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.
Тим часом, під стінами Ради побилися https://t.co/T8XLn5X9oo— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 октября 2017 г.