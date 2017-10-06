В ЛНР в жилом доме прогремел взрыв

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном в доме в Перевальске, пострадала женщина, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.
По предварительным данным, причина взрыва — бытовой газ. В МЧС сообщили, что всего в доме 16 квартир, три из них серьезно повреждены.
"На месте взрыва пострадала 79-летняя хозяйка квартиры №8. В состоянии средней степени тяжести с диагнозами "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб основания черепа, ожог лица второй степени" была госпитализирована в травматологическое отделение горбольницы Перевальска", — добавили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.