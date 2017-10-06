Лукашевич оценил украинскую политику в Донбассе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Москва не видит позитивных шагов от Киева по урегулированию ситуации в Донбассе на основе минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Не видим никаких позитивных шагов со стороны Киева, которые говорили бы хотя бы о намерении стремиться к урегулированию на основе минских соглашений. Видим только желание подчинить Донбасс силой, шантажом и запугиванием, не заботясь о правах проживающего там населения", — сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По словам Лукашевича, Россия помнит лозунг украинских националистов "Крым будет украинским, либо безлюдным". "Подобную участь они хотели бы уготовить и Донбассу", — отметил постпред РФ при ОБСЕ.

В качестве еще одного примера деструктивных шагов Киева он назвал новый украинский закон об образовании. "Еще одна попытка этноцида в такой многонациональной стране только подогреет и без того напряженную ситуацию. Прямо нарушаются и минские договоренности, которые предусматривают право языковой автономии Донбасса", — отметил Лукашевич.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.