Лукашевич оценил украинскую политику в Донбассе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Москва не видит позитивных шагов от Киева по урегулированию ситуации в Донбассе на основе минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам Лукашевича, Россия помнит лозунг украинских националистов "Крым будет украинским, либо безлюдным". "Подобную участь они хотели бы уготовить и Донбассу", — отметил постпред РФ при ОБСЕ.
В качестве еще одного примера деструктивных шагов Киева он назвал новый украинский закон об образовании. "Еще одна попытка этноцида в такой многонациональной стране только подогреет и без того напряженную ситуацию. Прямо нарушаются и минские договоренности, которые предусматривают право языковой автономии Донбасса", — отметил Лукашевич.
В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.