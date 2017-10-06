Президент Туркмении назначил вице-премьера по экономике

АШХАБАД, 6 окт — РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении Гочмырата Мырадова заместителем председателя кабинета министров Туркменистана по вопросам экономики и финансов, сообщает в пятницу русскоязычная газета туркменского правительства "Нейтральный Туркменистан".
Это решение глава государства озвучил на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев 2017 года.
Пост вице-премьера по экономическим вопросам был вакантным в правительстве Туркменистана с августа этого года, когда в отставку по состоянию здоровья ушел предыдущий вице-премьер Бяшиммырат Ходжамаммедов.
Гочмырат Мырадов до этого назначения занимал пост министра финансов Туркменистана.