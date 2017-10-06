ТОКИО, 6 окт — РИА Новости. Лидер новой "Партии надежды" Японии, токийский губернатор Юрико Коикэ заявила в преддверии выборов в нижнюю палату парламента, что выступает за пересмотр девятой статьи мирной конституции страны.

"Мы проведем дискуссии о поправках к конституции, в том числе девятой статьи. Будем обсуждать вопросы о том, какой должна быть конституция в наше время, включая наличие сил самообороны", — сказала Коикэ на пресс-конференции в Токио, согласно проводившейся онлайн-трансляции.

Девятая статья основного закона Японии гласит, что "японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров".

"Я хочу обсуждать пересмотр не только девятой статьи… Дискуссии о том, чтобы сохранить конституцию или изменить ее продолжаются, но они не стали глубже", — сказала лидер "Партии надежды" Японии.

Говоря об этом, Коикэ упомянула и о ракетной угрозе со стороны КНДР, баллистические ракеты которой во время испытаний уже неоднократно пролетали над территорией Японии.

"Мы будем должным образом придерживаться конституции, в том числе в плане реагирования на нагнетание напряженности Северной Кореи и противоракетной обороны", — отметила лидер "Партии надежды".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ все последние годы настойчиво продвигал идею изменения мирной конституции Японии к 2020 году. По его замыслу, девятая статья японской конституции должна сохранить мирные принципы, но помимо этого в основном законе он хочет прописать статус сил самообороны.

Отказ государства от войны был закреплен в японской конституции после Второй мировой войны, и таким образом, Япония отказалась и от создания собственной армии. Именно поэтому вооруженные силы Японии называют "силами самообороны".

Правительство Синдзо Абэ, решив интерпретировать конституцию, уже добилось принятия в 2016 году пакета противоречивых законопроектов с признанием за Японией права на "коллективную самооборону", что допускают участие японских военных в операциях за рубежом.

В конце прошлого месяца Абэ распустил нижнюю Палату представителей японского парламента для проведения 22 октября досрочных выборов. За несколько часов до этого губернатор Токио Коикэ объявила о создании собственной "Партии надежды".