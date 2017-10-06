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Пакистан призвал США не возлагать на него вину за ситуацию в Афганистане

01:0106.10.2017
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© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан. Архивное фотоИсламабад, Пакистан. Архивное фото
© AP Photo / Anjum Naveed

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Исламабад призывает Вашингтон прекратить возлагать на него всю вину за ситуацию в Афганистане и предлагает начать конструктивное сотрудничество для урегулирования конфликта, заявил небольшой группе иностранных журналистов глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф по итогам официального визита в Вашингтон.

Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан. Архивное фото
© AP Photo / Hoshang Hashimi
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Накануне министр иностранных дел Пакистана провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ранее власти Пакистана выразили обеспокоенность в связи с новой стратегией США в Южной Азии, в частности, в Афганистане.

"Мы верим, что с помощью конструктивного взаимодействия на политическом и дипломатическом уровне обе страны могут работать вместе над стабильностью и процветанием в юго-восточной Азии. Мы видим возможности для прихода бизнеса и инвестиций в Пакистан. США и Пакистан должны работать тесно для достижения мира в Афганистане", — сказал он.

Министр иностранных дел рассказал, что Тиллерсон на встрече с ним попросил о сотрудничестве. "И мы готовы сотрудничать на все сто процентов", — ответил он.

По словам высокопоставленного дипломата, США просили Пакистан очистить север провинции Вазиристан от террористов. "И мы очистили его! Люди вернулись туда, поскольку это стало вновь безопасным местом. Мы сделали достаточно. Нам нужно сделать больше, это постепенный процесс, терроризм все еще является реальностью. Это продолжающаяся война, но мы достигли многого в этой войне. Не обвиняйте во всем Пакистан", — подчеркнул Асиф.

Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / В. Киселев
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Он назвал несправедливым тот факт, что "100% вины возлагают" на Пакистан.

"По крайней мере, возложите какую-то ответственность на Афганистан… Мир до сих пор не достигнут в Афганистане. Мира нет на западе, севере, юге страны", — отметил глава МИД, добавив, что США могут обвинять Пакистан за ситуацию только на их границе с Афганистаном, но не за другие области.

Асиф также сообщил, что Исламабад просит у властей Афганистана предоставить им координаты месторасположения талибов*, и тогда они смогут предпринять против них действия, но пока Кабул этого не сделал.

"Дайте нам координаты, месторасположение пуштунов, мы нанесем по ним удары. Мы уже предложили афганцам три дня назад, дайте нам координаты, мы сразу же туда пойдем. Хотите, чтобы мы предприняли действия против них? Мы это сделаем. Но пустые обвинения неприемлемы", — пояснил он.

Афганистан. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Marius Arnesen /
США и Афганистан договорились реализовывать антитеррористическую стратегию
Ранее в сентябре в Нью-Йорке премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом на фоне кризиса в отношениях двух стран после критики в адрес Исламабада со стороны американского президента Дональда Трампа. Это первая встреча на столь высоком уровне для двух стран после прихода к власти в США Дональда Трампа и со сменой премьера в Пакистане в августе.

В августе Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. После этого Пакистан приостановил обмен контактами на высоком уровне, заявив, что подготовит ответ на новую политику США.

*Запрещенная в России террористическая организация

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