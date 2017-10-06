Туркмения отмечает День Памяти

АШХАБАД, 6 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркменистан в пятницу отмечает День памяти, посвященный погибшим во время землетрясения в Ашхабаде в 1948 году и в войнах, в которых участвовал туркменский народ.

Траурные мероприятия пройдут в Ашхабаде в мемориальном комплексе Halk hakydasy (Народная память). Здесь состоится церемония возложения цветов к монументу Ruhy tagzym ("Духовное поклонение"), посвященному жертвам Ашхабадского землетрясения, а также к монументам Milletin ogullary ("Сыновья народа") и Baky şöhrat ("Вечная слава"), посвященным павшим в Великой Отечественной войне и других войнах, в которые участвовали туркмены.

По традиции цветы к монументам возложит руководство страны во главе с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, потерявшим во время землетрясения своего деда, ветерана Великой Отечественной войны Бердымухамеда Аннаева.

После возложения цветов, согласно мусульманским обычаям, в мемориальном комплексе будет совершен обряд жертвоприношения и состоится поминальная трапеза. Такие обряды будут совершены во всех регионах страны.

Ашхабадское землетрясение, произошедшее в ночь с 5 на 6 октября 1948 года, является самым крупным стихийным бедствием, постигшим туркменский народ в XX веке. Документы свидетельствуют, что в результате этого катаклизма город был разрушен на 98%. Много споров вызывает вопрос относительно количества погибших. Документов, которые могли бы внести ясность в этот вопрос, не представлено. Ряд исследователей называет цифру в 100 тысяч и более погибших. Высказался по этому поводу и первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов. В своей книге "Рухнама" (Трактат о духовности) он написал, что во время землетрясения из 198-тысячного населения Ашхабада погибли 176 тысяч человек.

Туркменистан до 2014 года официально отмечал две траурные даты: День памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и День памяти павших защитников Геоктепинской крепости (1881 год), который отмечался 12 января. В 2014 году Бердымухамедов своим указом объединил эти две даты в единый День памяти, который отмечается ежегодно 6 октября.