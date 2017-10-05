ФАТХ и ХАМАС на следующей неделе продолжат диалог о палестинском примирении

Примирение между движениями ФАТХ и ХАМАС в Палестине (53)

ГАЗА, 5 окт — РИА Новости. Соперничающие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС планируют на следующую неделю переговоры в Египте, чтобы продолжить согласовывать условия преодоления десятилетней междоусобицы, сообщил РИА Новости представитель руководства ФАТХ Амин Макбуль.

Политические оппоненты сделали на этой неделе значимый шаг к примирению, когда в сектор Газа с Западного берега реки Иордан прибыло правительство национального единства. Министры начали принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, созданного исламистской оппозицией для управления палестинским анклавом.

"Хороший прием, который был оказан правительству в секторе Газа, и отсутствие вмешательства в его работу со стороны ХАМАС создали атмосферу оптимизма в движении ФАТХ, которая побуждает нас двигаться вперед в вопросе примирения", — сказал Макбуль.

Межпалестинские переговоры, как ожидается, пройдут в Каире в следующий вторник, 10 октября. Их участники обсудят целый ряд не решенных до сих пор вопросов, включая контроль над границами сектора Газа и отмену экономических санкций, которые ввели фатхисты против контролируемого ХАМАС анклава.

"Центральный комитет ФАТХ решил отправить на следующей неделе в Каир делегацию, которая встретится с ХАМАС. Стороны продолжат работу над примирением и его конкретными аспектами, такими как правительство, пограничные переходы, поставки электричества", — сказал Макбуль.

Одним из основных спорных вопросов в межпалестинском диалоге принято считать будущее многочисленных и хорошо вооруженных боевых отрядов ХАМАС, которые исламисты хотели бы сохранить под своим контролем.

ХАМАС последние десять лет контролирует сектор Газа, два миллиона жителей которого после переворота 2007 года живут в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с Израилем и ухудшающейся социально-экономической ситуации.

Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.