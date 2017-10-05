Додон намерен блокировать инициативу, урезающую полномочия президента

КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости в четверг, что не намерен утверждать законопроект демократов, который подразумевает изменение полномочий главы республики как главнокомандующего вооруженными силами республики.
"Это противоречит конституции. Любую попытку принять такие законы мы заблокируем. Если даже этот закон будет принят, мы его отклоним и не пропустим даже при повторном голосовании", — заявил РИА Новости Додон.
Таким образом, "предлагается пересмотреть механизм принятия решений с передачей этой ответственности правительству". "Внедрение этого законопроекта укрепит конституциональный статус парламентского режима, при котором Высший законодательный орган страны исполняет высший контроль над всей системы обороны страны", сказано в пояснительной записке к документу.
Президент Молдавии неоднократно заявлял о том, что выступает против участия молдавских военнослужащих в военных учениях за границей.