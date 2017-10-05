Додон намерен блокировать инициативу, урезающую полномочия президента

КИШИНЕВ, 5 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости в четверг, что не намерен утверждать законопроект демократов, который подразумевает изменение полномочий главы республики как главнокомандующего вооруженными силами республики.

Ранее депутаты фракции правящей Демократической партии Молдавии зарегистрировали в парламенте проект по изменению в том числе текста закона о национальной армии так, что "участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны" утверждается не главнокомандующим вооруженными силами, а правительством.

"Это противоречит конституции. Любую попытку принять такие законы мы заблокируем. Если даже этот закон будет принят, мы его отклоним и не пропустим даже при повторном голосовании", — заявил РИА Новости Додон.

Как сказано в документе, делается это из-за того, что "в последнее время в администрировании национальной армией создался институциональный затор, который привел к приостановлению ряда международных программ в области подготовки военных, финансируемых партнерами по развитию Молдавии".

Таким образом, "предлагается пересмотреть механизм принятия решений с передачей этой ответственности правительству". "Внедрение этого законопроекта укрепит конституциональный статус парламентского режима, при котором Высший законодательный орган страны исполняет высший контроль над всей системы обороны страны", сказано в пояснительной записке к документу.

Президент Молдавии неоднократно заявлял о том, что выступает против участия молдавских военнослужащих в военных учениях за границей.