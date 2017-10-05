Джимми Картер предложил направить в Пхеньян делегацию для переговоров

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер считает, что следующим шагом США должно стать предложение об отправке в КНДР делегации для мирных переговоров.

Как написал Картер в колонке газеты Washington Post , "самой серьезной угрозой для мирового мира" является угроза новой Корейской войны, и "важнейшая задача состоит в том, чтобы Пхеньян и Вашингтон нашли способ снизить растущее напряжение и достигнуть продолжительного договора о перемирии".

39-й президент США пишет, что "то, чего всегда хотели власти КНДР – это прямых переговоров с США, которые привели бы к договору об устойчивом мире".

"До сегодняшнего момента экономические санкции не останавливали КНДР от того, чтобы развивать внушительную, преданную военную силу, создавать ядерные ракеты большой дальности… нет шанса, что КНДР согласится на полное избавление от ядерного оружия, так как власти видели, что произошло в Ливии", — пишет Картер.

Картер считает, что все предложения по разрешению кризиса направлены на то, чтобы сдержать руководство КНДР "от шагов по самозащите". "Ни одно из них не предлагает немедленных шагов по окончанию кризиса, потому что правительство Пхеньяна верит, что его выживание находится под угрозой", — пишет он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе. По мнению Картера, заявление Тиллерсона о наличии каналов коммуникации с Северной Кореей – это "хороший первый шаг для смягчения напряжения".

"Следующим шагом должно стать то, что США предложат направить делегацию высокого уровня в Пхеньян для мирных переговоров или предложат провести международную конференцию с участием Северной и Южной Кореи, США и Китая, на подходящей для всех территории", — написал Картер.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.