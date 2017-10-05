Джимми Картер предложил направить в Пхеньян делегацию для переговоров

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер считает, что следующим шагом США должно стать предложение об отправке в КНДР делегации для мирных переговоров.Washington Post, "самой серьезной угрозой для мирового мира" является угроза новой Корейской войны, и "важнейшая задача состоит в том, чтобы Пхеньян и Вашингтон нашли способ снизить растущее напряжение и достигнуть продолжительного договора о перемирии".
39-й президент США пишет, что "то, чего всегда хотели власти КНДР – это прямых переговоров с США, которые привели бы к договору об устойчивом мире".
"До сегодняшнего момента экономические санкции не останавливали КНДР от того, чтобы развивать внушительную, преданную военную силу, создавать ядерные ракеты большой дальности… нет шанса, что КНДР согласится на полное избавление от ядерного оружия, так как власти видели, что произошло в Ливии", — пишет Картер.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе. По мнению Картера, заявление Тиллерсона о наличии каналов коммуникации с Северной Кореей – это "хороший первый шаг для смягчения напряжения".
"Следующим шагом должно стать то, что США предложат направить делегацию высокого уровня в Пхеньян для мирных переговоров или предложат провести международную конференцию с участием Северной и Южной Кореи, США и Китая, на подходящей для всех территории", — написал Картер.
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.