"Немецкий Джеймс Бонд" получил два года условно, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший секретный агент Вернер Маусс, называемый "немецким Джеймсом Бондом", получил два года условно за уклонение от уплаты налогов, пишет газета Zeit.

Также Маусса обязали выплатить 200 тысяч евро в пользу благотворительных организаций. Такое решение в отношении 77-летнего мужчины вынес окружной суд в немецком городе Бохум. Судьи убеждены, что Маусс под вымышленным именем прятал свои активы за рубежом. Таким образом, в период с 2002 по 2011 годы бывший агент смог уклоняться от выплаты налогов.

Прокуратура требовала приговорить экс-агента к шести годам и трем месяцам заключения. Сам Маусс в суде отказался признавать свою вину и требовал оправдательного приговора.

Процесс по делу начался в сентябре прошлого года. Расследования велись вокруг некого тайного фонда, существование которого в январе подтвердил бывший политик от партии ХДС Бернд Шмидбауэр. Было установлено, что Маусс финансировал свою деятельность через этот фонд. Средства маркировались как "международные резервы" и поступали из разных стран, в том числе из США.

Маусс десятилетиями сотрудничал с правительством Германии и правоохранительными органами под прикрытием, в том числе в операциях по освобождению пленных. Как пишет газета, официальной информации о работе агента, который действовал под разными именами в разные годы, мало.