Британца заподозрили в попытке убить жену дважды за неделю

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Британца подозревают в том, что он дважды пытался убить жену, чтобы получить выплаты по страховке и начать новую жизнь с любовницей, пишет Daily Mail.

Эмиль и Виктория Сильерс поженились несколько лет назад, но вскоре после свадьбы мужчина стал изменять ей с бывшей женой, а затем – и с любовницей, с которой познакомился в Tinder. По данным следствия, Эмиль решил остаться с новой возлюбленной, а заодно избавиться от супруги, чтобы получить страховку в 120 тысяч фунтов.

Так как и Эмиль, и Виктория работали инструкторами по прыжкам с парашютом, мужчина решил замаскировать убийство под несчастный случай при совершении очередного прыжка. Следствие утверждает, что супруг подрезал стропы, из-за чего основной парашют Виктории вообще не сработал, а запасной раскрылся не полностью.

Будучи опытным инструктором, женщина сумела сгруппироваться и осталась жива, она даже находилась в сознании, когда ее увозили в больницу. При осмотре места происшествия выяснилось, что парашют был испорчен, следователи возбудили уголовное дело.

Муж стал первым подозреваемым, после его ареста выяснилась еще одна любопытная деталь. Всего за два дня до инцидента с парашютом Эмиль сломал в доме газовый клапан и ушел на работу. Виктория почувствовала запах газа и устранила утечку, после чего написала мужу: "Ты что хочешь меня убить?"

Несмотря на весомые доказательства (следователи нашли переписку Эмиля с любовницей) мужчина категорически отрицает оба обвинения. Точку в этом деле должен поставить суд присяжных, заседание пройдет в ближайшее время.