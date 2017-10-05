Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Около 25% немцев недовольны результатами прошедших выборов в бундестаг и хотели бы провести повторное голосование, сообщила газета Welt со ссылкой на данные опроса, проведенного институтом общественного мнения YouGov.

Отмечается, что среди высказавшихся за проведение повторных выборов оказалось особенно много сторонников правой партии "Альтернатива для Германии", которая с результатом 12,6% впервые прошла в немецкий парламент и сразу стала третьей силой в бундестаге. Среди сторонников "АдГ" за повторные выборы выступили 62% опрошенных, среди сторонников партии "Левые" — 38%, СДПГ — 32%, СвДП — 17%, "Зеленых" — 14%.

За повторное голосование выступили всего 8% поддерживающих альянс ХДС/ХСС. На выборах 24 сентября партийный блок во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33%, но это худший его результат с 1949 года.

Что касается формирования правящей коалиции, так называемую "Ямайку" (ХДС/ХСС, "Зеленые" и Свободная демпартия) поддерживают 38% опрошенных. За "Большую коалицию" (ХДС/ХСС и СДПГ) высказались 16% респондентов. СДПГ во главе с Мартином Шульцем, показавшая на выборах худший за всю историю партии результат (20,5%), ранее заявила, что уходит в оппозицию.