НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Администрация российской социальной сети "ВКонтакте" попросила посольство РФ в Индии оказать содействие в разрешении ситуации вокруг блокировки сайта в этой стране, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Индийские провайдеры начали блокировать доступ к "ВКонтакте" 12 сентября. В министерстве электронных и информационных технологий Индии решение о блокировке назвали мерой предосторожности для борьбы с угрозой распространения игры "Синий кит", принуждающей подростков к суициду. Представитель министерства тогда заявил РИА Новости, что соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру. Он также отметил, что министерство "вышло на администрацию" соцсети, но не получило ответа.

В социальной сети изначально заявляли, что изучают правомерность блокировки и никаких запросов от властей страны не получали. Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, в среду посольство РФ Индии получило запрос от администрации соцсети с просьбой оказать содействие в установлении "прямых и эффективных контактов" с властями Индии ввиду отсутствия реакции на запросы "ВКонтакте" в адрес различных индийских ведомств и органов.

"Мы постараемся помочь социальной сети установить прямой контакт с индийскими властями", — заявил заведующий консульским отделом посольства Михаил Воробьев.

Проблема игры "Синий кит" стала актуальной в Индии в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о случаях самоубийств подростков, предположительно, игравших в нее. Всего СМИ сообщали, как минимум, о десяти таких случаях по всей стране, однако официально подтвержденных данных до сих пор нет. С тех пор власти предпринимают меры для борьбы с угрозой, в частности, в августе индийские власти связались с Facebook, Google, Twitter для получения заверений, что они будут бороться с распространением игры через их платформы.

При этом индийская общественность требует дальнейших мер, так как после августовского решения правительства продолжают поступать сообщения о новых предполагаемых жертвах игры. Сразу в нескольких судах, в том числе в Верховном суде, рассматриваются соответствующие иски. Верховный суд Ченнаи уже рекомендовал властям полностью запретить игру, то есть исключить любой доступ к игре и любую легальную возможность играть в нее на территории Индии. При этом пока не сообщалось ни об одном аресте в рамках многочисленных расследований в разных частях страны.