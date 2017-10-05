НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Администрация российской социальной сети "ВКонтакте" попросила посольство РФ в Индии оказать содействие в разрешении ситуации вокруг блокировки сайта в этой стране, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
В социальной сети изначально заявляли, что изучают правомерность блокировки и никаких запросов от властей страны не получали. Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, в среду посольство РФ Индии получило запрос от администрации соцсети с просьбой оказать содействие в установлении "прямых и эффективных контактов" с властями Индии ввиду отсутствия реакции на запросы "ВКонтакте" в адрес различных индийских ведомств и органов.
"Мы постараемся помочь социальной сети установить прямой контакт с индийскими властями", — заявил заведующий консульским отделом посольства Михаил Воробьев.
При этом индийская общественность требует дальнейших мер, так как после августовского решения правительства продолжают поступать сообщения о новых предполагаемых жертвах игры. Сразу в нескольких судах, в том числе в Верховном суде, рассматриваются соответствующие иски. Верховный суд Ченнаи уже рекомендовал властям полностью запретить игру, то есть исключить любой доступ к игре и любую легальную возможность играть в нее на территории Индии. При этом пока не сообщалось ни об одном аресте в рамках многочисленных расследований в разных частях страны.