Житель Киева хранил в квартире арсенал оружия

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Полиция Киева изъяла у местного жителя несколько карабинов и винтовок, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным пресс-службы, владелец квартиры пояснил полицейским, что все найденное оружие принадлежит ему, но разрешение он имел не на все образцы.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Назначена экспертиза изъятого оружия, на время следствия мужчину отпустили под личное обязательство, добавили в пресс-службе.