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Косачев: подражая США, Канада претендует на роль "глобального омбудсмена"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6273)
11:3605.10.2017
(обновлено: 11:37 05.10.2017)
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© AFP 2017 / Lars HagbergЗдание парламента Канады в Оттаве. Архивное фотоЗдание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Lars Hagberg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подражая "старшему брату" — США, Канада пытается претендовать на роль "глобального омбудсмена", при этом ставя приоритет национального законодательства над международным правом, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Здание Парламента Канады
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Мнение о канадском "законе Магнитского": мир возвращается к "биполярью"
Палата общин парламента Канады в среду единогласно приняла аналог "закона Магнитского". В случае одобрения Сенатом закон вступит в действие при наличии королевской санкции. В МИД России выразили разочарование в связи с решением Канады принять этот документ. По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой. Она также добавила, что документ направлен на введение санкций против граждан России.

"Даже не знаю, что более нелепо в только что одобренном нижней палатой парламента Канады местном аналоге "акта Магнитского": слепое подражание "старшему брату", сводящее такие действия до уровня откровенной пародии, или же напыщенная, но от того не менее местечковая претензия на статус глобального омбудсмена", — написал сенатор в ФБ.

Косачев напомнил, что, по мнению канадских властей, этот акт даст "инструменты для привлечения к ответственности нарушителей прав человека и для борьбы с коррупцией". "Кто уполномочивал Канаду заниматься этим на международной арене, решать, кто коррумпирован в других странах, а кто нет, применять репрессивные меры к иностранным гражданам? Жена Цезаря — вне подозрений?" — выразил недоумение парламентарий.

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins
В парламенте Канады приняли аналог "закона Магнитского"
По мнению законодателя, все это выглядело бы очередным идеологическим курьезом очередной "непогрешимой" западной страны, если бы не несколько "но". "Это касается не одной Канады, а ее отношений с другими странами, в которые привносится элемент откровенного диктата и шантажа", отметил он, добавив, что такой подход не останется без ответа, и, как обычно, ответные меры будут выданы за "сопротивление авторитарных режимов продвижению демократии". Собственно, ради этого и принимаются такие акты: кто первый осудил чужие нарушения, тот по определению сам без греха, указал Косачев.

Здание парламента в Канаде
© Fotolia / Natalia Pushchina
Политолог о канадском "акте Магнитского": Оттава – "клиент" США
Кроме того, подтверждается опасная тенденция распространения национального права на международные отношения, подчеркнул он. "То есть подрываются сами устои международного права, построенные на согласовании позиций разных сторон и на добровольном принятии общих правил", — сказал парламентарий.

По словам Косачева, мы наблюдаем, как страны Запада продолжают идеологизировать международные отношения, все больше напоминая либеральные аналоги СССР, у которого внешнюю политику определяли идеи. "И это, несомненно, не способствует снижению напряженности в мире, которая во многом порождена именно переходом Запада на язык санкций по идеологическим основаниям", — заключил он.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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