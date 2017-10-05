МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Подражая "старшему брату" — США, Канада пытается претендовать на роль "глобального омбудсмена", при этом ставя приоритет национального законодательства над международным правом, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Палата общин парламента Канады в среду единогласно приняла аналог "закона Магнитского". В случае одобрения Сенатом закон вступит в действие при наличии королевской санкции. В МИД России выразили разочарование в связи с решением Канады принять этот документ. По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой. Она также добавила, что документ направлен на введение санкций против граждан России.

"Даже не знаю, что более нелепо в только что одобренном нижней палатой парламента Канады местном аналоге "акта Магнитского": слепое подражание "старшему брату", сводящее такие действия до уровня откровенной пародии, или же напыщенная, но от того не менее местечковая претензия на статус глобального омбудсмена", — написал сенатор в ФБ.

Косачев напомнил, что, по мнению канадских властей, этот акт даст "инструменты для привлечения к ответственности нарушителей прав человека и для борьбы с коррупцией". "Кто уполномочивал Канаду заниматься этим на международной арене, решать, кто коррумпирован в других странах, а кто нет, применять репрессивные меры к иностранным гражданам? Жена Цезаря — вне подозрений?" — выразил недоумение парламентарий.

По мнению законодателя, все это выглядело бы очередным идеологическим курьезом очередной "непогрешимой" западной страны, если бы не несколько "но". "Это касается не одной Канады, а ее отношений с другими странами, в которые привносится элемент откровенного диктата и шантажа", отметил он, добавив, что такой подход не останется без ответа, и, как обычно, ответные меры будут выданы за "сопротивление авторитарных режимов продвижению демократии". Собственно, ради этого и принимаются такие акты: кто первый осудил чужие нарушения, тот по определению сам без греха, указал Косачев.

Кроме того, подтверждается опасная тенденция распространения национального права на международные отношения, подчеркнул он. "То есть подрываются сами устои международного права, построенные на согласовании позиций разных сторон и на добровольном принятии общих правил", — сказал парламентарий.

По словам Косачева, мы наблюдаем, как страны Запада продолжают идеологизировать международные отношения, все больше напоминая либеральные аналоги СССР, у которого внешнюю политику определяли идеи. "И это, несомненно, не способствует снижению напряженности в мире, которая во многом порождена именно переходом Запада на язык санкций по идеологическим основаниям", — заключил он.