Санкции мешают рабоет российских и западных спецслужб, заявили в АТЦ СНГ

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Существующий сегодня между странами Запада и Россией режим взаимных санкций серьезно затрудняет сотрудничество спецслужб этих государств, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Сегодня явное расхождение политических и даже геополитических интересов государств блокирует многие инициативы, которые могли бы принести практическую пользу. Это также касается санкционных списков на уровне глобальных международных организаций", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что взаимодействие АТЦ СНГ и международных организаций сегодня возможно при соблюдении минимальных условий – отсутствии двойных стандартов" и излишней политизации.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>