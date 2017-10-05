В АТЦ СНГ рассказали о новом тренде развития экстремизма в мире

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Новым трендом международного терроризма является "малобюджетный террор", характеризующийся вербовкой новых боевиков, проживающих вдалеке от нестабильных регионов и ранее никогда не участвовавших в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"На наших глазах формируется новый тип террористической активности — так называемый "малобюджетный террор". С одной стороны, он связан с попаданием боевиков международных террористических организаций в новые государства, в том числе с притоком беженцев в Европу, с другой — с дистанционной вербовкой террористами граждан, ранее не выезжавших в зоны боевых действий", — сказал он.