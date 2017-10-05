МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в связи с задержанием журналиста НТВ в Киеве обратилась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру с просьбой оперативно отреагировать на этот инцидент; по ее мнению, украинские власти "срываются от собственного бессилия" и отыгрываются на независимых журналистах.

Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала. Согласно сообщению телеканала, позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook.

"Киев продолжает все изощреннее и наглее давить свободу слова. Мы обратились к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру с просьбой оперативно отреагировать на этот инцидент, призвать украинские власти отпустить журналиста", — заявила Сутормина РИА Новости.

У общественницы есть опасения, что "в этот раз может закончиться не только депортацией, но, и ограничением свободы самого корреспондента, так как, по данным СМИ, СБУ пытаются ему вменить уголовное преступление".

"Украинская власть срывается от собственного бессилия и отыгрывается на независимых журналистах, таким образом прикрывая невозможность выполнить свои обещания и перед населением страны, и перед европейской элитой", — добавила Сутормина.

Она считает, что крупнейшие мировые СМИ и журналистские организации "не должны пройти мимо этого вопиющего попрания основополагающих норм работы всех медиа — на свободный поиск и передачу информации".

"Мы призываем проявить солидарность. За этот год случаев задержания журналистов на Украине насчитывается уже около десяти. Это очень тревожная тенденция. Мировое сообщество не должно игнорировать подобные случаи", — добавила собеседница агентства.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.