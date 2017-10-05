В Венесуэле планируют амнистию "политических" заключенных

МЕХИКО, 5 окт – РИА Новости. Комиссия правды при Национальном учредительном собрании (НУС) Венесуэлы представит на рассмотрение пленарного заседания этого органа власти проект закона об амнистии, когда пройдут три месяца после начала работы собрания, сообщила в среду глава НУС Делси Родригес.

"Комиссия правды работала тихо, поднимая каждое дело лишенных свободы за политическое насилие и связанные с этим преступления. Это потому, что целью ее является представить на пленарное заседание собрания предложение по закону об амнистии", – заявила Родригес в эфире гостелевидения.

Выборы в НУС состоялись 30 июля, а работать оно начало 4 августа. Собрание занялось подготовкой изменений в конституцию страны, созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события проходили на фоне массовых протестов, начавшихся в апреле, в результате которых погибли более 120 человек.

Среди других проектов законов, которые будут вынесены на утверждение НУС, Родригес выделила закон о снабжении и разумных ценах, закон об обменных пунктах, закон о продвижении и защите иностранных инвестиций, а также закон против ненависти, нетерпимости и фашизма.