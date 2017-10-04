В Лондоне оцепили район вокруг станции метро из-за подозрительного свертка

Полиция у станции метро в Лондоне. Архивное фото

Полиция у станции метро в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 4 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция оцепила район вокруг станции метро Angel на востоке Лондона из-за оставленного кем-то подозрительного свертка, сама станция закрыта.

"На месте находятся представители полиции, станция закрыта, пассажиры с нее эвакуированы, вокруг входа выставлены кордоны… Полицию вызвали на место из-за подозрительного свертка", — сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов британской столицы.

В управлении транспорта Лондона подтвердили, что станция была закрыта из соображений безопасности.