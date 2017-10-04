В Пакистане родился двухголовый теленок

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На ферме в пакистанском городе Карачи родился теленок с двумя головами, сообщает Sputnik International.
Владелец фермы посчитал появление необычного теленка на свет "даром небес" и "чудом". По его словам, это награда фермерам за то, что они не прибегают в своей работе к таким неестественным процедурам, как искусственное доение.
Пока теленок слишком слаб и не может стоять на ногах, поэтому его приходится кормить из бутылки. Сотрудники фермы выхаживают детеныша и надеются, что скоро он окрепнет и сможет передвигаться самостоятельно.