Тиллерсон заявил, что не намерен подрывать политику Трампа

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду заявил, что не намерен "подрывать политику президента Дональда Трампа".

Выступая перед журналистами, Тиллерсон отметил, что некоторые политики пытаются "подорвать повестку дня, которую реализует президент, чтобы продвинуть свою собственную". "Я не буду действовать таким образом", — заверил он.

Госсекретарь выразил уверенность в том, что "президент Трамп и его администрация будут продвигаться вперед с одной миссией — осуществлять меры для того, чтобы Америка вновь стала великой".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Тиллерсон после состоявшейся 20 июля встречи в Пентагоне с представителями команды Трампа называл президента "дебилом" (moron) и был готов покинуть правительство. Сам Тиллерсон позже заявил, что никогда не рассматривал возможность ухода с поста госсекретаря и что он "остается привержен президенту".