Тиллерсон заявил, что не намерен подрывать политику Трампа

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду заявил, что не намерен "подрывать политику президента Дональда Трампа".
Госсекретарь выразил уверенность в том, что "президент Трамп и его администрация будут продвигаться вперед с одной миссией — осуществлять меры для того, чтобы Америка вновь стала великой".
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Тиллерсон после состоявшейся 20 июля встречи в Пентагоне с представителями команды Трампа называл президента "дебилом" (moron) и был готов покинуть правительство. Сам Тиллерсон позже заявил, что никогда не рассматривал возможность ухода с поста госсекретаря и что он "остается привержен президенту".