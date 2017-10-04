Тиллерсон заявил, что никогда не думал об отставке с поста госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не думал об отставке со своего поста.

"Я никогда не рассматривал возможность ухода. Я служу по назначению президента (США) до тех пор, пока президент считает, что я могу быть полезен в достижении его целей", — заявил Тиллерсон журналистам, комментируя появившиеся сообщения СМИ о том, что он пытался уйти в отставку, но его отговорил вице-президент США Майк Пенс.