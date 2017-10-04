В ЦРУ ожидают нового усиления напряженности на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. На Корейском полуострове в обозримом будущем следует ожидать роста напряженности, заявил в среду заместитель помощника директора ЦРУ Майкл Коллинз.
"Я ожидаю, что напряженность будет повышаться", — добавил он.
В свою очередь, заместитель помощника директора ЦРУ Ён Сук Ли выразил уверенность в том, что действия КНДР объясняются не столько желанием угрожать США, сколько попыткой получить свободу действий в собственном регионе.
"Ким Чен Ын — очень рациональный игрок. Я думаю, угрозы в адрес США дают ему свободу действий на Корейском полуострове", — сказал он.
В последнее время Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются резкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры. При этом представитель госдепа Хизер Нойерт сообщила, что ША рассматривают несколько вариантов реакции на действия КНДР, в том числе и военный.
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
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