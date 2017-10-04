Власти Испании действуют как авторитарное государство, заявили в Каталонии

БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти Испании действуют как авторитарное государство в ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии.

"Испанское правительство действует как авторитарное государство. Посмотрите, что произошло в воскресенье: насилие в отношении мирных людей, которые хотели лишь проголосовать. Испанское правительство допускает задержание политических противников, оказывает влияние на СМИ, блокирует интернет-сайты. Вы слышите сейчас вертолет над нашим правительственным зданием? За нами наблюдают день и ночь. Что это еще, если не авторитарное государство?", — заявил Пучдемон в интервью немецкому таблоиду Bild

Пучдемон выразил разочарование в связи с реакцией стран ЕС на действия полиции. "Вот что меня разочаровывает: почему ЕС не критикует действия полиции строже? Были нарушены фундаментальные, охраняемые правом свободы европейских граждан. Но от ЕС ничего не слышно. Когда аналогичное происходит в Турции, Польше или Венгрии, возмущение колоссальное", — добавил глава правительства Каталонии.

Он подчеркнул, что "мы пойдем настолько далеко, как этого захотят люди". "Но без применения насилия. Мы всегда были мирным движением", — подчеркнул он.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании"