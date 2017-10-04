Власти Испании действуют как авторитарное государство, заявили в Каталонии

БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти Испании действуют как авторитарное государство в ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии.Bild.
Пучдемон выразил разочарование в связи с реакцией стран ЕС на действия полиции. "Вот что меня разочаровывает: почему ЕС не критикует действия полиции строже? Были нарушены фундаментальные, охраняемые правом свободы европейских граждан. Но от ЕС ничего не слышно. Когда аналогичное происходит в Турции, Польше или Венгрии, возмущение колоссальное", — добавил глава правительства Каталонии.
Он подчеркнул, что "мы пойдем настолько далеко, как этого захотят люди". "Но без применения насилия. Мы всегда были мирным движением", — подчеркнул он.
На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании"