Россия разочарована принятием в Канаде "акта Магнитского", заявила Захарова

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва разочарована принятием в Канаде аналога "закона Магнитского", это ведет к дальнейшему подрыву отношений Москвы и Оттавы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубокого разочарованы принятием парламентом Канады 2 октября так называемого закона о справедливости в отношении жертв коррумпированных иностранных чиновников. Во многом, он просто-напросто списан с одиозного американского законодательного акта имени Магнитского и ведет к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений, поскольку прямо нацелен на введение санкций против граждан нашей страны", — заявила Захарова на брифинге.

В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД РФ заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.