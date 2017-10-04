В Польше судят россиянина, подозреваемого в связях с террористами

ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Окружной суд Варшавы начал рассмотрение дела гражданина России, подозреваемого в переправке через границу оружия для террористической группировки "Имарат Кавказ"*, сообщил РИА Новости представитель суда.

Проживающий в Австрии гражданин России был задержан в 2012 году, когда пытался провезти через границу снайперские винтовки и детонаторы. Польская прокуратура в 2013 году предъявила ему обвинения в участии в террористической организации, в нелегальном хранении оружия и нелегальном приобретении оружия.

"Сегодня началось рассмотрение данного дела. Судебное заседание продолжится 31 октября", — проинформировали в суде.

Выходец из Чечни, получивший в Австрии статус беженца, был задержан 22 марта 2012 года при попытке въехать в Польшу с территории Украины на машине с литовскими номерами. Польские пограничники на пропускном пункте "Дорохуск" проверили автомобиль. При досмотре в машине были обнаружены две снайперские винтовки, 340 боеприпасов к ним, а также 979 военных детонаторов, рассказали в прокуратуре.

Мужчина был арестован. Польские сыщики связались с австрийскими коллегами, от которых узнали, что подозреваемый поддерживал связь с людьми, которые симпатизировали или являлись активистами террористической организации "Имарат Кавказ"*, которая внесена в список террористических организаций ООН и Евросоюза.

Польские следователи считают, что гражданин России являлся курьером этой группировки. Снайперские винтовки были легально куплены в Австрии. По версии прокуратуры, мужчина хотел доставить оружие и боеприпасы на Кавказ, но у него могли возникнуть сложности с пересечением украинско-российской границы, и он решил вернуться в Австрию, но был задержан в Польше.