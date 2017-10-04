Украинский омбудсмен просит разобраться с выплатой пенсий жителям Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой об обеспечении права граждан, которые ранее проживали на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, на получение пенсий, сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по правам человека.
По данным уполномоченного, территориальные органы Пенсионного фонда ссылаются на невозможность получения пенсионных бумажных дел пенсионеров, так как они находятся на неподконтрольной властям Украины территории, а особый механизм осуществления выплат по электронному пенсионному делу предусмотрен только для внутренне перемещенных лиц.
Уполномоченный по правам человека обратилась к Гройсману с просьбой принять меры по обеспечению реализации гражданами Украины, которые после регистрации места проживания на контролируемой Киевом территории снялись с учета внутренне перемещенных лиц, права на пенсионное обеспечение.