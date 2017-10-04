Депутат Рады рассказал о статусе Донбасса в законопроекте о реинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса не предусматривает особого статуса неподконтрольных Киеву территорий и сохраняет возможность их силового освобождения.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Это законопроект о восстановлении суверенитета и территориальной целостности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ключевое слово — восстановление. Никакого особого статуса там нет", — заявил Винник, которого цитирует украинское информагентство "УНН".

Он также сказал, что эти территории в законопроекте "не признаются оккупированными… они признаются украинскими и закон предусматривает просто физическое освобождение от оккупантов с целью выхода на административную границу Украины и России".

Винник также рассказал, что законопроект допускает возможность силового сценария освобождения территорий в Донбассе. "Освобождение может произойти добровольно или принудительно… Возможен силовой сценарий, потому что война в современном мире это проявление внешней политики", — сказал он.