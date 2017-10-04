СМИ: в Иране участника переговоров по атому приговорили к пяти годам тюрьмы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Ирана приговорили к пяти годам заключения одного из членов делегации на переговорах по иранскому атому, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его данным, летом прошлого года сообщалось о задержании одного из участников делегации по обвинению в шпионаже, после чего информацию о задержании подтвердил представитель судебной власти Ирана Голям Хусейн Мохсени Эжеи.

Агентство, сообщая о приговоре, в то же время не называет имени осужденного.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.