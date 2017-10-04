Британия экстрадировала россиянина, обвиняемого в многочисленных грабежах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиянин Станислав Дзгоев, обвиняемый в многочисленных грабежах, экстрадирован из Великобритании, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"Компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии впервые за много лет удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Дзгоева Станислава Таймуразовича для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора российского суда за преступления, совершенные на территории России, без его согласия на экстрадицию", — сказал Куренной.

Он пояснил, что запрос о выдаче Дзгоева был направлен в МВД Великобритании для привлечения к уголовной ответственности за многочисленные грабежи еще в декабре 2014 года. Куренной отметил, что решению о выдаче предшествовала совместная кропотливая работа ГП РФ, британских прокуроров и экспертов, в результате которой британский министр внутренних дел и английские суды трижды подтвердили законность решения об экстрадиции.

"Надеемся, что данное решение станет прецедентом и переломным шагом в вопросах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как центрального органа по вопросам выдачи, и компетентных органов Великобритании в сфере экстрадиции", — сказал Куренной.

По словам Куренного, передача Дзгоева российской стороне состоялась 3 октября в лондонском аэропорту Хитроу. В настоящее время его доставили в Москву и поместили в следственный изолятор.