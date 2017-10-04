В СПЧ попросили Хантсмана обратить внимание на условия содержания Ярошенко

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод попросил нового посла США в РФ Джона Хантсмана обратиться к американским органам власти, чтобы дать правовую оценку условиям содержания россиянина Константина Ярошенко в американской тюрьме.

Соответствующее обращение уже направлено дипломату.

"Гражданин Российской Федерации Константин Ярошенко осужден в вашей стране. Не касаясь сути обвинения, хочу поднять проблему условий его содержания в тюрьме", — говорится в письме правозащитника, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что к россиянину не допускают православного священника, не позволяют приобрести икону и нательный крест, ему отказали в свидании с друзьями. Сам Ярошенко считает, что в отношении него осуществляется дискриминация по религиозному и национальному признакам, напомнил член СПЧ. Несмотря на то, что Ярошенко страдает тяжелыми заболеваниями, должную медицинскую помощь ему не оказывают, подчеркнул Брод.

"Ранее он заявлял своим адвокатам о том, что в связи с отсутствием зубов не может есть тюремную еду. В то же время К. Ярошенко лишили скудного ассортимента в тюремном магазине. Таким образом тюремные власти подвергали его пытке голодом", — отмечено в обращении.

По словам правозащитника, имели место также ограничения в покупке предметов личной гигиены и медикаментов, так как сумма выходила за рамки установленного лимита в 25 долларов. Кроме того, родственники россиянина заявляли о том, что в отношении него использовали физические истязания.

"В Декларации независимости США говорится о том, что "все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью". Хотелось бы на примере с Константином Ярошенко убедиться в том, что это не просто красивые слова. Прошу Вас обратиться к органам власти США с тем, чтобы была дана объективная правовая оценка условиям содержания в тюрьме К.Ярошенко", — говорится в письме правозащитника.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния.