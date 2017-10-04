Директор ФСБ призвал поддержать антитеррористическую стратегию ООН

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников призвал иностранных партнеров принять заявление о поддержке резолюции Совбеза ООН в поддержку "Всеобъемлющей рамочной стратегии противодействия распространению террористических идей".

"К сегодняшней встрече мы подготовили проект заявления участников совещания в поддержку резолюции СБ ООН, в котором отражены ключевые, на наш взгляд, позиции, касающиеся сотрудничества спецслужб. Призываю всех участников совещания поддержать указанную инициативу, направленную на укрепление взаимного доверия между нами и сплочению рядов мирового сообщества в борьбе с глобальной террористической угрозой", — сказал Бортников в ходе проведения ХVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств, проходящего 4-5 октября в Краснодаре.

Он отметил, что в принятую 24 мая 2017 года резолюцию СБ ООН 2354 в поддержку "Всеобъемлющей рамочной стратегии противодействия распространению террористических идей" включены конкретные предложения по организации широкой активной контрпропаганды, направленной на привитие нетерпимости к террору и противодействию вовлечению людей в ряды экстремистов и террористов. Тем самым сделан значительный шаг на пути согласования в интересах противодействия террористической пропаганде.

"Происходящее в последнее время обострение террористической активности в мире требует от мирового сообщества консолидации усилий, принятия решительных мер по противодействию террористической идеологии. Мы абсолютно уверены, что для создания по-настоящему эффективного антитеррористического фронта необходима выработка единых стандартов, которые определяли бы логику наших совместных действий по всем направлениям. Наиболее подходящей для этого площадкой является, безусловно, Организация Объединенных Наций", — заключил директор ФСБ России.