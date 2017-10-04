МИД России предупредил о вспышке чумы на Мадагаскаре

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. МИД РФ предупредил о распространении чумы на Мадагаскаре, рекомендует избегать мест массового скопления людей.

"С сентября этого года отмечается порядка 144 случаев заболевания чумой; более всего затронуты города Антананариву, Туамасина; рекомендуется соблюдать нормы личной гигиены и избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Ситуационно-кризисного центра.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмаер сообщал, что более половины зарегистрированных случаев заражения чумой на Мадагаскаре являются наиболее тяжелой формой болезни — легочной чумой.

По его словам, в отличие от предыдущих вспышек, она затрагивает большую территорию, включая крупные и портовые города, и дальнейший риск распространения заболевания на национальном уровне очень высок. По данным ВОЗ, от чумы на Мадагаскаре уже погибли 24 человека.

#Мадагаскар — с сентября с.г. отмечается порядка 144 случаев заболевания чумой; более всего затронуты гг.Антананариву, Туамасина pic.twitter.com/tCUPb296DK — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 4 октября 2017 г.

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