Весельницкая назвала "закон Магнитского" инструментом "грязной политики"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Принятие "закона Магнитского" является чисто политическим вопросом, причем относится к "грязной политике" и никакого отношения к праву не имеет", считает российский адвокат Наталья Весельницкая.
"Закон Магнитского" не является нормой материального права, это декларативный акт, санкции по которому могут применяться только в административном, не судебном порядке. Но сама история, положенная в основание его принятия, — смесь грязной политики и финансовых интересов людей, которые сегодня стремятся распространением лживой истории о Магнитском и обстоятельств хищения средств из российского бюджета избежать расследования реальных фактов как самого хищения и реального пути следования денег, так и более серьёзных преступлений против народа США ", — сказала Весельницкая РИА Новости.
По словам Весельницкой, принятие как американского закона, так и его аналогов, поставлено на "бизнес-поток манипулированием политиками и грязными деньгами". "Это стало одним из способов легализации преступных доходов и получения гарантии безопасного передвижения тем лицам, которые на протяжении многих лет на самом деле обворовывали государства", — утверждает адвокат.
В мае министерство юстиции США опубликовало на своем сайте документ, из которого следует, что Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства. Согласно утвержденному судом мировому соглашению, после получения платежа "суд должен вынести постановление о возврате арестованного имущества, а дело должно быть прекращено в отношении всех ответчиков без сохранения за истцом (властями США) права на предъявление иска по тому же основанию".
Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходили в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивало на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.
В США был принят так называемый "закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.