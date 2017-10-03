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Весельницкая назвала "закон Магнитского" инструментом "грязной политики"

22:0103.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фотоАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Принятие "закона Магнитского" является чисто политическим вопросом, причем относится к "грязной политике" и никакого отношения к праву не имеет", считает российский адвокат Наталья Весельницкая.

Здание парламента в Канаде
© Fotolia / Natalia Pushchina
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Она утверждает, что "закон Магнитского" был принят на основании заявления руководителя британской компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. По словам адвоката, до принятия закона Браудер написал заявление против ее клиента, россиянина Дениса Кацыва, владельца компании Prevezon Holdings, которая владела коммерческой недвижимостью в Нью-Йорке. Министерство юстиции США, по словам Весельницкой, спустя 9 месяцев после получения заявления Браудера без проведения его проверки подало иск о конфискации американских активов россиянина, заподозрив, что его компания получила небольшую сумму из украденных в 2007 году из российского бюджета средств. По словам адвоката, ведомство заявило о данном деле как о "первом деле по "закону Магнитского". Весельницкая считает, что это дело было инспирировано для судебной легализации самого закона.

"Закон Магнитского" не является нормой материального права, это декларативный акт, санкции по которому могут применяться только в административном, не судебном порядке. Но сама история, положенная в основание его принятия, — смесь грязной политики и финансовых интересов людей, которые сегодня стремятся распространением лживой истории о Магнитском и обстоятельств хищения средств из российского бюджета избежать расследования реальных фактов как самого хищения и реального пути следования денег, так и более серьёзных преступлений против народа США ", — сказала Весельницкая РИА Новости.

По словам Весельницкой, принятие как американского закона, так и его аналогов, поставлено на "бизнес-поток манипулированием политиками и грязными деньгами". "Это стало одним из способов легализации преступных доходов и получения гарантии безопасного передвижения тем лицам, которые на протяжении многих лет на самом деле обворовывали государства", — утверждает адвокат.

Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Geoff Robins
Политолог: канадский "акт Магнитского" – новый нюанс русофобской истерии
Ранее Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, с властями США, о чем говорилось в судебном постановлении, копией которого располагает РИА Новости.

В мае министерство юстиции США опубликовало на своем сайте документ, из которого следует, что Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства. Согласно утвержденному судом мировому соглашению, после получения платежа "суд должен вынести постановление о возврате арестованного имущества, а дело должно быть прекращено в отношении всех ответчиков без сохранения за истцом (властями США) права на предъявление иска по тому же основанию".

Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходили в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивало на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Здание Парламента Канады. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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В Совфеде обещают ответить на принятие в Канаде "акта Магнитского"
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

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