Эксперт усомнилась в причастности ИГ* к теракту в Лас-Вегасе

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева подвергла сомнению причастность ИГ* к теракту в Лас-Вегасе.
"Все говорит о том, что в данном случае, скорее всего, ИГ* ни в какой форме к данному теракту непричастно. Но даже, если это действительно так, то та кампания, которую ИГ* развернула в связи с терактом в Лас-Вегасе, на сегодняшний день беспрецедентна", — сказала во вторник эксперт РИА Новости.
По ее словам, "различные каналы ИГ* публикуют призывы к терактам в Америке, инфографику и многое другое, что свидетельствует о том, что группировка целенаправленно ведет кампанию, чтобы популяризировать данный теракт".
"Однако ни возраст, ни происхождение стрелка не позволяют говорить, что он является подходящим под категорию бойцов "халифата", — подчеркнула аналитик.
При этом она указала на подтвержденный властями США факт самоубийства террориста, что для "радикального ислама и концепции "джихада" недопустимо". "Кроме того, на месте преступления отсутствует наличие каких-либо знаков и символики ИГ*. Никаких документов, ни записок в карманах, подтверждающих его отношение к радикальному исламу, пока не найдено", — сказала Гвоздева.
Она полагает, что "в США такой массированной пропагандой ИГ* призывает своих сторонников к тому, чтобы осуществлять подобные теракты с использованием огнестрельного оружия в местах массового скопления людей".
*Запрещенная в России террористическая организация