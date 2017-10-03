Эксперт усомнилась в причастности ИГ* к теракту в Лас-Вегасе

Скорбящие и сочувствующие собрались на бульваре Лас-Вегас рядом с местом стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, США. 3 октября 2017

Скорбящие и сочувствующие собрались на бульваре Лас-Вегас рядом с местом стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, США. 3 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева подвергла сомнению причастность ИГ* к теракту в Лас-Вегасе.

Не менее 59 человек погибли и более 500 пострадали в Лас-Вегасе, когда 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь из засады с верхнего этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе зрителей на концерте. Этот инцидент стал крупнейшим случаем массовой стрельбы в истории США.

"Все говорит о том, что в данном случае, скорее всего, ИГ* ни в какой форме к данному теракту непричастно. Но даже, если это действительно так, то та кампания, которую ИГ* развернула в связи с терактом в Лас-Вегасе, на сегодняшний день беспрецедентна", — сказала во вторник эксперт РИА Новости.

По ее словам, "различные каналы ИГ* публикуют призывы к терактам в Америке, инфографику и многое другое, что свидетельствует о том, что группировка целенаправленно ведет кампанию, чтобы популяризировать данный теракт".

"Наша рабочая версия заключается в том, что, даже если ИГ* непричастно к этому теракту, оно стремится создать прецедент", — сказала Гвоздева. Для доказательства же причастности к теракту, отметила она, "ИГ* должно будет в ближайшие несколько недель или позже предоставить либо видеодокументы, как то присяга на верность, либо другие документы, подтверждающие, что в данном случае мы имеем дело с воином "халифата".

"Однако ни возраст, ни происхождение стрелка не позволяют говорить, что он является подходящим под категорию бойцов "халифата", — подчеркнула аналитик.

При этом она указала на подтвержденный властями США факт самоубийства террориста, что для "радикального ислама и концепции "джихада" недопустимо". "Кроме того, на месте преступления отсутствует наличие каких-либо знаков и символики ИГ*. Никаких документов, ни записок в карманах, подтверждающих его отношение к радикальному исламу, пока не найдено", — сказала Гвоздева.

Она полагает, что "в США такой массированной пропагандой ИГ* призывает своих сторонников к тому, чтобы осуществлять подобные теракты с использованием огнестрельного оружия в местах массового скопления людей".

*Запрещенная в России террористическая организация

Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>



